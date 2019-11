TMW - Italia, Jorginho: "Ci divertiamo. Gioco simile a quello di Sarri"

Fonte: dall'inviato a Palermo, Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Italia Jorginho ha parlato in mix zone dopo il successo per 9-1 contro l'Armenia nell'ultima gara di qualificazione a Euro2020: "Questa Italia ci piace molto, è cambiato tutto e lo stiamo dimostrando. Abbiamo fatto un grande lavoro, con umiltà. Ora non dobbiamo mollare e restare coi piedi per terra. Ci divertiamo in campo e divertiamo la gente, questo è molto bello. Lo stadio era pieno perché ciò che stiamo facendo piace alla gente. L'Italia distante dalle big? Vedremo, ancora non lo sappiamo. Stiamo lavorando e non lo sappiamo qual è il livello. Non abbiamo mai affrontato una big, ma fare 11 vittorie consecutive non è semplice. Noi per ora siamo felici così. Amichevoli a marzo? Saranno dei bei banchi di prova, saremo pronti e lavoreremo tanto. Filosofia dell'Italia simile alle squadre di Sarri? Stiamo giocando un po' in quel modo, ci divertiamo, abbiamo sempre la palla e la giochiamo sempre con fraseggi nello stretto. Ci stiamo riuscendo e dobbiamo continuare così".