Esordio con gol per Moise Kean, attaccante della Juventus, che in zona mista ai microfoni di TMW ha così commentato la vittoria dell’Italia per 2-0 contro la Finlandia: “Sono felice quando salto l’uomo, è normale, sono contento. Rendo tutto facile? Si lavora duro per giocare duro, per essere ai massimi livelli. Il numero 14? Me l’ha dato la squadra e ho accettato. Sono contento di com’è andata. L’esultanza? È un balletto che faccio sempre con i miei amici”.

Il gol può cambiare le gerarchie anche nella Juventus? “Il mister è sempre stato buono con me, mi ha sempre aiutato nei momenti difficili. Arriverò lì con voglia di imparare come sempre e mi farò trovare pronto. A che età ho avuto la cittadinanza? Io l’ho avuto appena sono nato, sono nato qua e i miei genitori erano qui da più di 30 anni. Cosa ne penso? Bisogna trattare tutti come italiani, non c’è diversità. Siamo tutti nello stesso Paese. Quanto sognavo un debutto così? Da sempre, è sempre stato un sogno e oggi l’ho realizzato”.