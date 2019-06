TMW - Italia, le coppie dei nove ruoli di movimento

Fonte: Dall'inviato all'Allianz Stadium, Torino

Nella consueta sessione aperta alla stampa, Roberto Mancini ha provato i propri giocatori in gruppetti, suddivisi per ruoli. Tante le possibili coppie che si scontrano in un ballottaggio, tranne per Emerson Palmieri che, dopo l'infortunio di Biraghi, è il titolare della fascia sinistra, come Sirigu in porta.

Difensore destro: Florenzi, Mancini, De Sciglio

Difensore centrale destro: Bonucci, Izzo

Difensore centrale sinistro: Chiellini, Romagnoli, Acerbi.

Difensore sinistro: Acerbi.

Interno destro: Barella, Pellegrini, Zaniolo

Regista: Jorginho, Sensi

Interno sinistro: Verratti, Cristante

Attaccante destro: Bernardeschi, Chiesa, Kean

Attaccante centrale: Belotti, Immobile, Pavoletti, Quagliarella

Attaccante sinistro: Insigne, El Shaarawy, Grifo

In dubbio, dei probabili titolari, c'è Giorgio Chiellini, probabilmente risparmiato dopo un dolore dei giorni scorsi, promuovendo Alessio Romagnoli. Da valutare Barella, che giocherà con l'Under21 l'Europeo, con Pellegrini possibile sostituto. E poi Chiesa, per Bernardeschi.