TMW - Italia, Mancini: "Le partite vanno giocate, Bosnia avversario più ostico"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Losapio

A margine dei sorteggi dei gironi di qualificazioni a Euro2020 in quel di Dublino, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato ai colleghi presenti: "E' un buon gruppo, un buon sorteggio anche se poi le partite vanno giocate e vinte".

Siamo tornati ai tempi degli anni '60.

"Non lo so questo. Sicuramente ci saranno delle partite problematiche. La Finlandia la conosciamo benissimo, con la Grecia non sarà semplice, la Bosnia ha giocatori bravi che conosciamo bene. Saranno tutte da giocare. Noi dobbiamo continuare su questa squadra".

Bosnia avversario più difficile?

"Direi di sì":

Paradossalmente la Grecia può essere la più difficile?

"La Grecia ha più storia rispetto alle altre e può essere una partita complicata. Poi le gare ad Atene non sono mai facili. Noi dobbiamo pensare a migliorare".

Il coach greco ha detto che l'Italia sarà la favorita.

"Speriamo abbia ragione".

Cosa chiede come regalo di Natale?

"Riuscire a livello realizzativo con i giocatori che abbiamo".

Gravina ha detto che lei sarà l'uomo che andrà in Qatar con l'Italia.

"Il mio obiettivo è fare in modo di andare agli Europei e poi riuscire ad andare fino in fondo".

Il nuovo gioco lo avevi in mente già dall'inizio?

"Noi lo abbiamo avuto in mente dall'inizio ma vedendosi poco non è semplice. Poi abbiamo recuperato giocatori infortunati come Verratti, abbiamo tirato fuori giocatori che nessuno avrebbe mai pensato giocassero in Nazionale. C'è entusiasmo fra i ragazzi e poi la gente che si sta rinnamorando della Nazionale".

Il fattore chiave di questa Nazionale?

"Avere tanti giocatori meno fisici ma molto molto tecnici. Cercare di avere più linee di passaggio e tenerla noi".

La squadra è questa?

"La squadra è quasi fatta. Molti giocatori saranno questi poi la porta è aperta a tutti quei giocatori che in questi tempi non sono stati chiamati".

Quale può essere la sorpresa?

"Io credo molto per l'Under 21 perchè secondo me è un'ottima squadra che secondo me può vincere l'Europeo e credo molto nei giovani di quella squadra. Come Kean o altri".

Prospetta una cessione in prestito di Kean?

"Io credo che lo faranno perchè Kean è un ragazzo giovane e a quell'età bisogna giocare. Lui ha tante qualità e giocando si possono migliorare".