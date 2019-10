© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct Roberto Mancini parla ai microfoni di TMW dall'evento UNICEFgeneration, in corso in Piazza del Popolo, a Roma: "Siamo qui per l'UNICEF, per i bambini, non per la partita che si giocherà a Roma, c'è ancora tempo. Il razzismo? Tutti facciamo del nostro meglio per eliminarlo, proviamo a lavorare tutti nella stessa direzione per debellarlo. Noi un esempio? Abbiamo chiamato in azzurro tanti ragazzi giovani e magari i bambini e gli adolescenti possono essere incoraggiati a sognare la Nazionale. Inter-Juve? Non credo possa essere decisiva".