TMW - Italia, Mancini: "Zaniolo farà le sue scelte. Kean? Continuerà così"

A margine dell'evento "Radio Italia con la Nazionale", il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini parla così ai microfoni di TMW di vari temi legati alla Nazionale: "Dal prossimo questo problema non ci sarà più, tutti i falli di mano saranno rigore. Nell'ultima domenica c'è stato questo problema, ma il VAR ha risolto più problemi di quelli che ha creato".

Zaniolo deve rimanere alla Roma?

"Zaniolo farà le sue scelte, è abbastanza grande per farlo. Deve avere rispetto di chi ti da fiducia quando sei un ragazzino, io spero solo che continui a migliorare".

Quanto calciatori concederà a Di Biagio?

"Noi avremo le nostre due partite di giugno, i 4-5 che potranno giocare andranno a dare una mano a lui per vincere l'Europeo".

Si è già rassegnato a non avere Vialli con lei, in Nazionale?

"Se ci sarà, sarò felice, se sarà presidente della Samp, sarò ugualmente felice. Non ne ho propria idea".

La zona Champions è apertissima, meglio così o teme che i giocatori possano arrivare alla gara di giugno stanchi?

"Non credo, penso sia una cosa bella che ci siano tante squadre in lotta per obiettivi importanti. E' tutto aperto fino alla fine".

I prossimi test diranno quanto la Nazionale ha bisogno di crescere ancora: è d'accordo?

"La nostra è una squadra che ha iniziato da poco e deve migliorare molto, quando arriveremo a certi livelli dovremo rispondere al meglio. Servirà crescere tanto, la strada è quella giusta, dobbiamo continuare così".

Kean sta continuando a progredire, può essere già il titolare della Juventus e della Nazionale già da ora?

"In Nazionale c'è già, ha debuttato e ha rischiato di fare gol, poi ha segnato nelle successive due partite. Non gli va messa troppa pressione, non può essere lui a risolvere tutti i problemi: ma se continuerà a migliorare e stare in Nazionale, come credo, andremo avanti così. La Juve non riguarda me"