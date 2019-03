Fonte: Da Coverciano, Andrea Losapio

Ultimi aggiornamenti da Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la sfida di sabato contro la Finlandia. Il ct Mancini ha provato due formazioni, una composta da tredici calciatori (undici più due a rotazione, visti gli altrettanti ballottaggi in corso) e l'altra da undici. Nel gruppo dei tredici figurava Sensi che, però, non dovrebbe scendere in campo dal 1' sabato a Udine. In avanti Mancini ha le idee chiare sugli esterni offensivi per il suo 4-3-3: Politano a destra e Bernardeschi a sinistra, mentre al centro Immobile e Quagliarella si giocano una maglia da titolare. Solo palestra per Chiesa, che non ha effettuato l'allenamento col gruppo. Lo staff azzurro, però, continua a essere ottimista circa il recupero del calciatore della Fiorentina.