Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aggiornamento sull'infortunio occorso a Federico Chiesa durante la seduta di allenamento svolta ieri pomeriggio a Coverciano con la maglia della Nazionale azzurra: l'ottimismo per la gara contro la Finlandia, infatti, cresce di ora in ora, tanto che il sovraccarico non dovrebbe escluderlo dalla lista dei convocati del ct Mancini.