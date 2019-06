TMW - Italia, Spinazzola lascia il ritiro. Kean si allena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Juventus, Leonardo Spinazzola, sta lasciando in questi minuti il centro tecnico di Coverciano dopo l'affaticamento subito ieri mattina. Spinazzola non era stato inserito nei tre tempi dell'amichevole di ieri contro il Bologna, così come Moise Kean. L'attaccante ha però svolto la seduta di oggi.