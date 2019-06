TMW - Italia U21, Calabresi: "Aspettiamo, ma adesso è davvero dura"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Ronzulli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Calabresi, intervenuto in zona mista, commenta l'amaro successo dell'Italia Under 21 contro il Belgio. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "C'è rabbia, c'è delusione. Per il gioco espresso e per quanto visto contro la Spagna, meritavamo di chiudere in testa al girone. Nel calcio non esiste la sfortuna, se non siamo arrivati primi un motivo c'è. Adesso aspettiamo con fiducia, ma con la consapevolezza che è tutto molto difficile. Purtroppo con la Polonia non siamo riusciti a segnare, c'è un po' di rammarico. Adesso non dipende da noi, dobbiamo aspettare. A fine primo tempo sapevamo che la Spagna era avanti 3-0, siamo scesi in campo per segnare tanti gol ma purtroppo non ci siamo riusciti. Kean e Zaniolo? Nessun problema, sono cose che capitano. Queste sono le scelte del mister. La partita l'abbiamo fatta e l'abbiamo vinta, questa è la cosa più importante".