Federico Chiesa è stato il grande protagonista della vittoria dell'Italia U21 contro i pari età della Spagna nella prima partita degli Azzurrini nell'Europeo di categoria, ed ha così parlato in zona mista a fine partita: "Oggi bisogna essere contenti per la vittoria. Ceballos? Si è visto dal gol che ha fatto quanto sia forte. Nei primi 20' hanno dominato loro poi siamo entrati noi con aggressività ed abbiamo vinto la partita. Sapevamo che i terzini andavano in difficoltà nell'uno-contro-uno e negli scorsi giorni abbiamo provato queste situazioni. Che oggi sono riuscite. Siamo davvero un grande gruppo, ci vogliamo bene e ci aiutiamo. Ognuno fa la corsa in più e si è visto. Abbiamo portato a casa una grandissima vittoria, ora ci aspetta la seconda finale. Il mister ci ha dato la mentalità di dare tutto per l'U21 soprattutto noi che veniamo dalla nazionale A", le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.