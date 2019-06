TMW - Italia U21, Cutrone: "Speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Ronzulli

Patrick Cutrone, attaccante dell'Italia Under 21, ha parlato in zona mista dopo la vittoria con il Belgio. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Abbiamo sbagliato con la Polonia, adesso per passare il turno dipendiamo dalle altre. Speriamo di avere un po' di fortuna. Avevo tanta voglia di giocare, sono contento di aver trovato minutaggio. Sono felicissimo del gol, ma viene prima il bene della squadra: spero con tutto il cuore che la fortuna sia dalla nostra parte. Il ko con la Polonia è il vero rammarico, loro hanno fatto un tiro ed hanno trovato il gol. Noi abbiamo concluso tantissimo ma non siamo riusciti a segnare. Non meritavamo di perdere quella partita. Siamo un bellissimo gruppo, siamo uniti: adesso dobbiamo solo sperare".