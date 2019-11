Fonte: Davide Soattin

© foto di Federico De Luca

Salvatore Esposito, centrocampista del Chievo, oggi all'esordio con l'Italia Under 21, ha parlato in zona mista dopo il successo degli azzurrini contro l'Islanda: "Il debutto in Under 21 è stata una grandissima emozione, soprattutto nella mia seconda casa. Ringrazio i tifosi che si sono fatti sentire quando sono entrato. Tornare alla SPAL? Non so niente, posso solo dire che sto molto bene al Verona. Mister Nicolato mi ha dato sempre grande fiducia, mi ha mandato in campo alla prima convocazione: è stata una bella emozione".