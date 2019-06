Fonte: dall'inviato Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riccardo Orsolini, attaccante dell'Italia U21, ha così parlato in zona mista dopo il successo degli Azzurrini contro la Spagna: "Ci tenevo particolarmente a giocare qui a Bologna, casa mia. Sono contento di aver dato il mio contributo in una partita, e la cosa migliore era fare tre punti. Non ho mai visto il Dall'Ara così pieno, una sensazione indescrivibile. Sicuramente queste vittorie fanno piacere e vanno nella storia. Abbiamo fatto una piccola impresa. Rigore? Sì, ci tenevo a tirarlo. Me lo sentivo. Il mister però ha deciso che doveva battere Pelle: felice per lui che ha segnato, ci riproverò la prossima. Fa piacere fare quanto chiede il mister. Sapevo che anche se non avessi giocato sarei subentrato: magari non subito così. Siamo abituati a rimontare e siamo contenti di aver trascinato il pubblico dalla nostra. Questo volevamo, ed è stata una serata indimenticabile. Paure? Sì, all'inizio eravamo un po' timidi. Da fuori ho percepito questo. Poi però abbiamo reagito e vinto di cuore", le parole di Orsolini a TMW.