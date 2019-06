TMW - Italia U21, problemi per Pinamonti: out momentaneamente dal ritiro

Fonte: dal nostro inviato, Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Pinamonti, attaccante reduce dal Mondiale Under 20 e arrivato stamattina nel ritiro dell'Italia Under 21 che sarà impegnata nell'Europeo di casa, dopo aver sostenuto esami strumentali, ha lasciato temporaneamente il ritiro in attesa dei riscontri medici al fine di valutarne la reale idoneità. Il giocatore, che ha riscontrato alcuni problemi al ginocchio, potrà eventualmente essere sostituito entro domenica.