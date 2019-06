TMW - Italia U21, Tonali: "Esordio amaro, perdere così fa male"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Ronzulli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il talento del Brescia Sandro Tonali questa sera ha fatto il suo debutto con la Nazionale Under 21. Un debutto amaro, visto che gli azzurrini sono stati sconfitti dai pari età della Polonia. Queste le parole di Tonali in zona mista raccolte da TMW: "È stata una serata emozionante, ma anche un po' amara. Non è bello fare l'esordio in Under 21 con una sconfitta. Sono felice del debutto, ma adesso pensiamo solo alla sfida con il Belgio. Perdere così fa ancora più male, abbiamo avuto un sacco di occasioni anche nel primo tempo. Dopo il gol della Polonia, la gara è stata in salita: loro si sono chiusi dietro, è stato difficile per noi, anche se è mancata un po' di lucidità nella gestione del pallone. Il mio ruolo? Non sono qui a fare problemi sul ruolo: ho giocato come mediano centrale, non ho problemi a giocare da mezzala. La gara con il Belgio? Sarà una gara molto difficile, scenderemo in campo per vincere: il girone è ancora aperto, nell'ultima partita i gol saranno molto importanti. Cercheremo di segnare il maggior numero di gol".