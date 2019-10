TMW - Italia, Verratti: "Siamo tornati, avevamo toccato il fondo"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Italia-Grecia 2-0 è intervenuto in zona mista, ai microfoni di TMW, il centrocampista azzurro Marco Verratti: “Sicuramente siamo tornati a giorni migliori, avevamo toccato il fondo perché nessuno si aspettava l’Italia fuori dai Mondiali. È stata una bella batosta per noi, siamo felici oggi di poter festeggiare qualcosa di importante perché nel calcio non c’è mai nulla di scontato, soprattutto qualificarsi con così tante giornate d’anticipo. Sicuramente penso che anche voi vedete che in campo siamo una squadra diversa anche grazie al mister che è riuscito in poco tempo a fare un grande lavoro, ci ha dato fiducia, convinzione e questo si vede in campo”.

Avete festeggiato negli spogliatoi? “Sì com’è giusto che sia perché è un traguardo importante, sono sette partite vinte, ce lo siamo meritato ed è giusto festeggiare”.

Potete arrivare fino in fondo? “Io penso che noi nella testa dobbiamo avere la convinzione di poter arrivare fino in fondo, poi sappiamo che ci sono squadre con più esperienza di noi, forse anche migliori in questo momento, ma siamo l’Italia e non possiamo accontentarci. Vogliamo dire la nostra, siamo felici e non vediamo l’ora che arrivi giusto”.

Nelle ultime gare stai prendendo in mano la Nazionale. “Io penso che non devo dimostrare niente a nessuno, devo dare il massimo, in alcune gare riesco a dare il meglio, in altre meno, poi in Nazionale non è mai facile. Poi non tocca a me dare giudizi. Mi fa strano ritrovarmi in campo con Immobile e Insigne, fa piacere perché siamo partiti dal basso. Significa che abbiamo fatto tanta strada e sono felice di poter condividere queste gioie con loro che sono anche due grandi amici”.

Sul ruolo: “Penso che nel calcio di oggi i numeri contano poco, sicuramente a tre possiamo essere più aggressivi e giocare un po’ più liberi, per me non ci sono problemi, mi trovo bene in tutte e due le posizioni. L’importante è che tutti facciano il loro lavoro”.

Vi aspettavate un primo tempo così difficile? “La Grecia aveva cambiato tanto, si era chiusa dietro, non era facile per noi. Volevamo sbloccarla subito e nel secondo tempo siamo riusciti a trovare più spazi”.