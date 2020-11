tmw Italia, Zaccagni lascia il ritiro di Coverciano: tornerà a Verona

Mattia Zaccagni lascia il ritiro della Nazionale italiana per tornare all'Hellas Verona. Il centrocampista, indisponibile per le prossime gare, non si allenerà più dunque a Coverciano e rientrerà al club di appartenenza in vista della ripresa del campionato.