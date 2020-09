tmw Izzo-Roma, contatti in corso: il Torino lo valuta almeno 20 mln. Non c'è intesa sulla formula

Armando Izzo nel mirino della Roma, ma la trattativa non è in una fase calda. In uscita dal Torino, il difensore della Nazionale è inevitabilmente oggetto delle attenzioni di diversi club e tra questi c'anche quello giallorosso, che in difesa dopo il ritorno di Smalling proverà ad acquistare anche un altro centrale visto che Fazio e Juan Jesus sono entrambi sulla lista dei partenti.

La Roma s'è informata sui costi di Armando Izzo, sia per ciò che riguarda l'ingaggio che per il cartellino valutato da Urbano Cairo almeno 20 milioni di euro. E vorrebbe impostare l'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto: formula non gradita né al giocatore né al Torino, che se darà via Izzo lo farà solo per un'offerta importante, a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. I contatti sono in corso, Izzo nel mirino della Roma: ma la trattativa non è ancora in una fase decisiva. E sullo sfondo c'è sempre la Fiorentina, che pensa a Izzo in caso di addio di uno tra Pezzella e Milenkovic.