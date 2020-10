tmw Jackson Martinez e l'erede Zapata: "Lui e gli altri colombiani portano in alto la bandiera"

Intervistato in esclusiva da TMW, lo storico centravanti della Nazionale colombiana Jackson Martinez ha parlato anche del gran rendimento dei suoi nazionali cafeteros in Serie A, a partire dal suo "erede" Duvan Zapata: "Tutti i talenti colombiani che giocano in Serie A stanno portando in alto la bandiera del nostro Paese. Penso a Cuadrado, Muriel, i due Zapata, Ospina e ancora... Le loro grandi gesta con Juventus, Atalanta, Milan, Napoli e Genoa aiutano il movimento del nostro calcio ad avere sempre più attenzione e rispetto. Sono, siamo tutti felici per loro, anche in ottica Nazionale ovviamente".

