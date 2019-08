TMW - Jacobs: "Vi racconto il mio Lukaku: esordì a 16 anni, poi gol su gol"

Intervistato da TMW, l'allenatore che lanciò Romelu Lukaku tra i professionisti, Ariel Jacobs, ha parlato così del suo esordio a 16 anni e del titolo di capocannoniere vinto appena alla sua seconda stagione in Pro League: "Romelu era uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile dell'Anderlecht, un giocatore già pronto fisicamente e tecnicamente ad appena 16 anni. Per questo nel maggio del 2009 decisi di correre il rischio di farlo debuttare in Pro League. Fu una bella scommessa, si sarebbe potuto bruciare e invece...".

Il primo grande passo di una marcia senza soste.

"Da quel giorno Lukaku si è fatto sempre trovare preparato. Nessuno avrebbe mai pensato di vederlo arrivare così in alto, ma Romelu vantava già a quell'epoca una forza fisica straripante, per non parlare del suo innato istinto del gol. Non fu difficile così per lui crearsi uno spazio nella nostra prima squadra e, anche grazie alle sue 15 reti (non a caso fu capocannoniere del torneo, ndr), nel 2009-2010 riuscimmo a vincere il campionato".