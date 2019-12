TMW - Joao Felix: "Per Ronaldo sono un fenomeno? Lui idolo di infanzia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono stato molto contento di ricevere la notizia, è uno dei miei primi obiettivi per la carriera. È il primo premio individuale che prendo, io e la mia famiglia siamo contenti. Mi sono arrivati tanti messaggi. Abbiamo passato una fase difficile, come accade alle migliori squadre. Il Liverpool è una squadra molto forte, ma faremo di tutto per passare. Per Ronaldo sono un fenomeno? È un bel complimento da un idolo della mia infanzia. Come ho già detto Cristiano mi dice di rimanere umile".