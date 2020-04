tmw Joao Paulo: "Mi piace Lukaku. Pochi talenti? Troppi ragazzi oggi stanno al computer..."

Nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com, Joao Paulo ex attaccante brasiliano del Bari ha parlato della carenza di talenti in Brasile."Diciamo che la tecnologia è un po' nemica del calcio e dello sport. Adesso i ragazzi preferiscono stare davanti al computer e su internet che giocare a calcio..."

Lei comunque cerca di scoprire i campioni del futuro...

"Sì, da un anno lavoro al Guaranì. Sono nella commissione tecnica del settore giovanile. Cerco un po' di talenti, ragazzi di quindici-sedici anni".

In Italia invece quali sono gli attaccanti che le piacciono?

"Lautaro è forte e giovane, ha futuro e chissà che non possa davvero andare in una squadra ancora più importante. Lukaku mi piace perché nonostante il fisico possente non è lento, anzi tutt'altro. E poi c'è Immobile che sta facendo la differenza".