Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a TMW per raccontare la sua lotta contro il COVID-19, l'ex attaccante tra le altre di Brescia, Pescara, Torino e Latina Jonathas, oggi in forza all'Elche in Segunda División spagnola, ha descritto così l'evolversi dei suoi sintomi: "Il peggio è passato, mi chiedo ancora oggi come e dove mi sono contagiato. Ma adesso sto bene, recuperato e di nuovo al 100%, ovviamente nella mia casa in Spagna".

Quali sono stati i suoi sintomi in queste settimane?

"È iniziato tutto con una sensazione di indisposizione generale, insieme a febbre e tosse. Mi faceva davvero molto male la testa, ma all'inizio pensavo che fosse solo una semplice emicrania. Visto questo insieme di sintomi, però, il medico mi ha consigliato di farmi subito il tampone e sapete tutti qual è stato l'esito".

Un malessere tanto fastidioso da dover sospendere a lungo ogni forma di allenamento.

"Era impossibile allenarmi, mi sentivo così debole... Un giorno ho addirittura rischiato di svenire nella doccia. Non avevo mai provato dei dolori del genere, avevo perso tutta la mia forza".