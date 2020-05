tmw Jose Mauri: “Al Milan si diventa uomini, ma che confusione in rossonero...”

“Quando sei in uno spogliatoio come il Milan cresci per forza. Al Milan devi diventare uomo, ci sono grandi campioni che ti danno consigli. Ricordo quando c’era Mihajlovic che facevamo una partita e poi davanti a tutti ti chiedeva un parere. E io a diciannove anni che dovevo dire? Anche in panchina ci faceva stare concentrati. Studiavo la partita, così ero pronto a rispondere”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex centrocampista di Milan e Parma, classe 96, Jose Mauri. “Al Milan oggi c’è confusione e dura da un po’. Quando si prendono delle decisioni andrebbero portare avanti fino alla fine. I calciatori quando non si sa cosa accadrà magari sono distratti”.