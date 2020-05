tmw Jose Mauri: “In Argentina per gli amici e la campagna, ora torno in Serie A”

“Avevo bisogno di tornare in Argentina, mi mancavano famiglia e amici. E anche la campagna e andare a cavallo. Ero in scadenza con il Milan e così ho deciso di tornare in Argentina. È stata una scelta personale, per avvicinarmi alla famiglia e alle cose a cui tengo di più, ma mica potevo smettere di giocare a calcio”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb, intervistato per la rubrica “A tu per tu” il centrocampista del Talleres, ex Parma e Milan, classe 96 Jose Mauri che recentemente ha affidato i suoi interessi al noto agente Fernando Cosentino e per il futuro ha le idee chiare: “È il momento di tornare in Serie A. Mihajlovic? Mi piacerebbe ritrovarlo, oggi mi darebbe più fiducia”.