TMW - Juanfran: "Momento duro per noi. Dobbiamo restare uniti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino dell'Atletico Madrid, Juanfran, ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta rimediata all'Allianz Stadium contro la Juventus. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: "Questo è un momento duro per noi e per la nostra gente. Dobbiamo restare più uniti che mai adesso. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, potevamo fare meglio ma è andata così. Questo è un momento molto difficile per noi, volevamo passare ma non ce l'abbiamo fatta. Rispetto alla partita di andata è stato tutto diverso, qui l'atmosfera era differente e non è stato facile. La juve è una grandissima squadra, con giocatori molto forti. Dispiace per i nostri tifosi".