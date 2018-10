TMW - Julio Cesar: "Col Barcellona la parata più bella della mia carriera"

Fonte: dagli inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Giuseppe Celeste/Image sport

Al Festival dello Sport di Trento è andato in scena un evento dedicato all’Inter del Triplete. Tanti i nerazzurri presenti sul palco. Ecco le dichiarazioni di Julio Cesar:

“Lucio era un po’ matto, quando segnava mi veniva addosso (ride, ndr), ma per fortuna c’era Zanetti che copriva. Mou? Sapeva leggere ogni giocatore. Il derby di ritorno? Importante parare il penalty a Ronaldinho. Uno dei più forti al mondo per tre o quattro anni di fila. A Barcellona, in semifinale, la mia parata più bella della mia carriera”

.