TMW - Juve, 75 milioni dal Bayern per Dybala: alla finestra Inter e Liverpool

"Dybala resta". A dirlo è stato Fabio Paratici, nei giorni scorsi, soffermandosi su come sia stato il suo colpo preferito perché, a differenza di Cristiano Ronaldo, non era una sicurezza quando arrivato da Palermo. Peccato che la situazione attuale, per l'argentino, sia un pelino differente: il ridimensionamento - nei confronti della stella CR7 - è evidente, soprattutto nelle gerarchie. Così Dybala non è del tutto felice.

EREDITA' PESANTE - Il Bayern Monaco è in grande pressing, in questo senso. Perché lo juventino è visto come il perfetto sostituto di due grandi come Franck Ribery e Arjen Robben che, a fine anno, lasceranno la Baviera. Pronta un'offerta da 75 milioni di euro alla Juventus e un quadriennale da 10 milioni. Dybala però non impazzisce per la Germania.

LIVERPOOL E INTER - C'è sempre il possibile scambio con Mohamed Salah, paventato dai media arabi negli scorsi giorni. Paratici fa sul serio per l'ex Roma, ma è Jurgen Klopp a non volere sentire da quell'orecchio, contrariamente a quanto riportato. Insomma, per ora lo scambio è congelato e difficilmente andrà in porto, poi toccherà capire a fine anno. E l'Inter? Marotta e Ausilio stravedono per Dybala, non si sono ancora mossi ma conoscono molto bene la situazione e la valutazione. Insomma, nemmeno i nerazzurri sono da escludere.