TMW - Juve, Agnelli via dalla Lega: nessuna dichiarazione

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, non ha rilasciato alcuna dichiarazione al termine della riunione in Lega che si è svolta oggi pomeriggio. Il numero uno bianconero ha dribblato telecamere e microfoni, come testimoniato dal video di TuttoMercatoWeb.com, partendo subito per Torino.