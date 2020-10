tmw Juve al centro del mercato. Domani Chiesa, attesa Rugani, offerte in arrivo per De Sciglio

Si muove il mercato della Juventus che in entrata sembra aver rotto gli indugi e tramite gli intermediari sta cercando di chiudere per Federico Chiesa. Domani può essere il giorno giusto per gli incontri decisivi. Intanto si muovono anche le uscite. Il Valencia dovrebbe alzare i bonus legati alla proposta di prestito secco per Daniele Rugani, gli spagnoli dopo l'ultimo ok della Juve aspetteranno anche la risposta definitiva del difensore. Non solo. Si sta muovendo anche il mercato di Mattia De Sciglio, proposte in arrivo in queste ore per il terzino che la Juve è pronta a far partire.