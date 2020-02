TMW - Juve, Alex Sandro: "Bene non prendere gol. Il rigore? C'è il VAR"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in zona mista al termine del match vinto contro la Fiorentina, il giocatore della Juventus Alex Sandro ha commentato così la sfida: “Questo campionato sta diventando più difficile, ma secondo me abbiamo fatto una bella prestazione, abbiamo fatto i gol e non ne abbiamo preso, abbiamo fatto una partita solida”.

C’è stato un grande Szczesny.

“Sì ha fatto una bella prestazione, non aver preso gol è davvero importante. Siamo migliorati in questo senso e abbiamo fatto gol, quindi dobbiamo continuare così”.

La Fiorentina si è lamentata molto del secondo rigore.

“Se l’arbitro ha fischiato ed è andato a rivederlo al VAR secondo me è rigore, ora l’arbitro può controllare quindi ha la certezza dei rigori”.

Volevate cancellare le polemiche.

“Certo, non siamo abituati a perdere. Quando perdiamo ci viene una grande rabbia e dobbiamo trasformarla in forza. Dobbiamo esprimere tutto quello che abbiamo dentro di noi. Secondo me siamo stati bravi a trasformare la rabbia in voglia”.