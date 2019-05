Fonte: Dai nostri inviati Raimondo De Magistris e Lorenzo Marucci

Premiato come miglior allenatore alla Hall of Fame del calcio italiano a Firenze, il tecnico uscente della Juventus, Massimiliano Allegri, ha avuto modo di tornare a parlare dell'esperienza in bianconero che si concluderà fra pochi giorni: "Per raggiungere traguardi importanti nel calcio, come nella vita, serve coraggio e spensieratezza, senza mai abbandonare l'incoscienza, che deve sempre far parte di noi anche quando si cresce. Che cosa direi al mio successore sulla panchina della Juve? Consigli non posso darne, sicuramente chi entrerà al mio posto avrà una società forte alle spalle, che gli consentirà di proseguire un discorso vincente che è nel dna della Juventus. Lascio una squadra vincente e che ancora ha possibilità di vincere, sono felice per questi 5 anni straordinari che ho passato. E colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare tutti".