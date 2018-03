TMW - Juve, Allegri: "Rigore di Higuain? Non mi sono messo in mezzo"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ci sono annate in cui sbagli i rigori. Il prossimo, se ce lo daranno, magari lo segnano. Avevo chiesto a Dybala di calciarlo, lui mi ha detto che voleva lo calciasse Higuain e non mi sono messo di mezzo. Paulo era stato infallibile e poi ne ha sbagliati due. I rigori sono un po' un terno al lotto. Dalla prossima volta scrivo a caratteri cubitali" le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel post di Juventus-Udinese, gara vinta dai bianconeri 2-0 grazie alla doppietta di Dybala.

CUADRADO E BERNA - "La Juve ha sempre avuto continutà. A parte Genova poi la Juve ha la spada di Damocle dei rigori sbagliati contro Atalanta e Lazio. Infortuni? Ci sono solo Cuadrado e Bernardeschi. Juan era in Germania per una visita ieri. Fede rimane sotto osservazione per i prossimi 10-15 giorni. Poi capiremo se potrà rientrare con la squadra o se dovrà essere operato. Speriamo sia la prima".

CORSA SCUDETTO - "La nostra forza e non sottovalutare mai nessuno. Mercoledì contro l'Atalanta dovremo riattaccare la spina senza andare a risparmio di energia. I ragazzi oggi hanno avuto grande rispetto dell'Udinese e hanno vinto la partita. Con i tre punti di oggi siamo quasi matematicamente qualificati alla prossima Champions. Non sono preoccupato, troveremo le nostre soluzioni all'interno della squadra da Mandzukic ad Alex Sandro. Abbiamo le soluzioni giuste. Marchisio? Ha sempre giocato come regista con me, più che la mezz'ala. Oggi ha fatto una buona partita".