tmw Juve, allenamenti individuali anche a Vinovo: gli Under 23 andranno da Sarri

Il centro sportivo di Vinovo apre i battenti, sette giocatori della Juventus Under 23 tornano ad allenarsi individualmente al fine di potersi aggregare alla prima squadra già dalla ripresa degli allenamenti di gruppo agli ordini di Maurizio Sarri. Si tratta del portiere Leonardo Loria, del difensore Luca Coccolo, del centrocampista Simone Muratore e degli attaccanti Marco Olivieri, Luca Zanimacchia, Manolo Portanova e Giacomo Vrioni. La presenza dei giovani sarà funzionale per lavorare con un gruppo numericamente completo, specie nel primo periodo, in attesa del reintegro degli stranieri che dovranno completare il periodo di isolamento). L’ultimo, in tal senso, sarà Gonzalo Higuain, che dovrebbe rientrare a Torino entro nel week end; il penultimo Adrien Rabiot, atteso in serata. Intanto alcuni giovani dell’Under 23 ripartono da Vinovo (come testimoniano le nostre immagini in esclusiva), per ritrovare la condizione in vista delle attività di gruppo della prima squadra.