TMW - Juve, allenamento in corso: c'è CR7, assenti Emre Can e Chiellini

Allenamento in corso in casa Juventus alla vigilia della sfida contro l'Ajax. C'è Cristiano Ronaldo, ma non mancano le notizie negative: nell'ultima seduta prima del match contro i lancieri sono assenti sia Giorgio Chiellini che Emre Can, a questo punto sempre più a rischio per la sfida della Johan Cruijff ArenA. Prima dell'inizio dell'allenamento, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha tenuto un breve discorso alla squadra.