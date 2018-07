TMW - Juve, altro incontro: a Palazzo Parigi c'è l'agente di Caldara

Fonte: Marco Frattino

Giornata intensa quella vissuta a Milano, sede del calciomercato, dalla Juventus. Dopo essersi assentato per una mezz'oretta da Palazzo Parigi, il ds bianconero Fabio Paratici è rientrato nella struttura per proseguire i discorsi su Pjaca, sul quale ci sono Fiorentina e Sampdoria. Ma non solo: si è rivisto, dopo il meeting già andato in scena stamani, anche Giuseppe Riso, agente del centrale bianconero Mattia Caldara.