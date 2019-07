TMW - Juve, anche Khedira termina le visite. 400 i tifosi presenti

Fonte: Giovanni Albanese

Visite terminate anche per Sami Khedira, che all'uscita dal JMedical - così come molti dei suoi compagni - si è soffermato con i tifosi bianconeri presenti (circa 400) per foto e autografi. Nel pomeriggio è previsto il raduno ufficiale della squadra, sotto la guida di mister Sarri. Guarda la immagini di TMW: