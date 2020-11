tmw Juve, Arthur sta già meglio: oggi in gruppo, con la Lazio punta alla quinta consecutiva dal 1'

Nessun infortunio per Arthur. Come confermato da mister Andrea Pirlo dopo la vittoria in Champions League sul campo del Ferencvaros, il centrocampista brasiliano ieri è stato sostituito durante l'intervallo solamente a causa di un problema di stomaco che lo aveva colpito già prima del match. L'ex Barça oggi sta già meglio e, come raccolto da TMW, si è allenato regolarmente insieme ai suoi compagni.

Dopo un lungo periodo senza giocare con continuità al Barcellona, il classe '96 proprio a Torino ha ritrovato la miglior forma fisica e sarà dunque a disposizione senza intoppi per la prossima gara di campionato della Juve, in programma domenica a Roma contro la Lazio. In caso di partenza dal 1', sarebbe la quinta consecutiva da titolare per l'ex Gremio in maglia bianconera.