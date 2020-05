tmw Juve-Barcellona, sempre vivo lo scambio Pjanic-Arthur. Nell'affare anche De Sciglio

Juventus e Barcellona, lavori in corso. Il filo diretto non si è spezzato, anzi. Le trattative sull'asse tra i bianconeri e i blaugrana, direttamente e indirettamente, proseguono. Con il ritmo che lo stop per l'emergenza sanitaria impone, con le difficoltà logistiche, annessi e connessi. Però la trattativa per uno scambio è sempre in piedi e il nome attorno a cui gira tutto resta quello di Arthur. Frenate, accelerate, smentite. La realtà è che il brasiliano a Barcellona è contento ma non ha escluso un addio. La società, peraltro, gli ha fatto pervenire chiaro il messaggio: non è incedibile ed è pronta ad ascoltare offerte.

Due per uno Da definire ancora nei contorni economici, la trattativa tra Juventus e Barcellona era inizialmente impostata per uno scambio tra Miralem Pjanic più cash e l'ex giocatore del Gremio di Porto Alegre. Al momento, però, sembra che Mattia De Sciglio possa essere inserito come ulteriore contropartita della trattativa. Il Barcellona sembra aver peraltro dimostrato interesse nei confronti del terzino, nome discusso dal board e con lo staff tecnico. Il placet per il doppio scambio c'è. Niente di definito, ancora, ma il percorso sull'asse Barcellona-Juventus procede spedito. E gli altri nomi dei Blaugrana? Ousmane Dembele è una delle ipotesi della prima ora, ma la Juventus, conti alla mano, preferirebbe orientarsi più su Arthur anche per questioni tecniche.