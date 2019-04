TMW - Juve, Barzagli: "Complimenti ai nostri giovani. Presi gol evitabili"

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Perdere dà sempre fastidio. Peccato perché abbiamo fatto anche una discreta partita, nonostante avessimo tanti giovani che però hanno fatto benissimo. Abbiamo subito due reti evitabili, può succedere. Guardiamo avanti, a martedì e poi alla gara casalinga di sabato". A parlare in zona mista, dopo ko (2-1) contro la SPAL, è il difensore della Juventus, Andrea Barzagli.

I giovani hanno giocato senza timore.

"Questo è importante. Per giocare a certi livelli, oltre a essere bravo, è fondamentale la personalità. Soprattutto in una rosa come la nostra. Sono stati molto bravi, peccato solo per il risultato".

Il ritorno di Champions League contro l'Ajax?

"Loro giocheranno una gara simile all'andata, è nella mentalità della squadra, fatta di giocatori di gamba. Non è facile, verranno anche in casa nostra ad attaccare. Dobbiamo mettere in campo tutta la nostra esperienza, la nostra bravura, sfruttando la spinta del nostro pubblico".

Cosa rappresenta l'ottavo scudetto consecutivo?

"Per me, come per Chiellini, rappresenta un grande orgoglio per quello che abbiamo fatto e per essere entrati nella stria di questo club".