Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato in zona mista dopo il pareggio interno contro il Sassuolo: "Nel primo tempo siamo stati troppo lunghi, abbiamo concesso qualche ripartenza al Sassuolo. Nella ripresa siamo usciti con la mentalità giusta e dopo il gol abbiamo fatto benissimo. Questa è la strada giusta, oggi è mancato qualcosa per vincere ma a livello di cattiveria".

Cosa vi ha detto il mister all'intervallo?

"Che dobbiamo cambiare la mentalità. Loro hanno fatto un palleggio molto buono nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto bene".

Non cambia nulla nella corsa scudetto?

"Non cambia nulla. Noi facciamo il nostro lavoro, non guardiamo cosa fanno gli altri".