Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria in extremis della Juventus sul Genoa prende la parola Federico Bernardeschi. Ecco quanto raccolto dal nostro inviato all'Allianz Stadium: "Queste vittorie a fine campionato valgono doppio. Danno morale. Abbiamo dimostrato carattere e fame di vincere. Siamo molto soddisfatti, non è stata una partita facile. Fare qualche gol in più aiuterebbe. La condizione? Sono soddisfatto delle mie prestazioni, mi è mancato il gol in qualche occasione. Abbiamo fatto una partita importante con un carattere, ci abbiamo creduto fino all’ultimo".