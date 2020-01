Fonte: Marco Conterio

Emre Can ai saluti in casa Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, il club bianconero e il Borussia Dortmund hanno trovato l'accordo per la cessione del centrocampista tedesco: affare a titolo definitivo da 25 milioni di euro compresi i bonus. Trattativa in dirittura d'arrivo, la cessione è ormai dietro l'angolo.