TMW - Juve, Buffon: "Ho già visto Sarri, mi ha fatto un'ottima impressione"

"Le sensazioni sono quelle di un uomo felice, che è anche emozionato nonostante i quasi 42 anni. Questo vuol dire che è stata la scelta migliore, cercavo delle emozioni nuovi e forti e le ho ritrovate andando a ritroso". Parole e pensieri di Gianluigi Buffon, che da oggi è di nuovo un portiere della Juventus.

Cosa rappresentano per te questi colori?

"Vuol dire rimettere un ordine ancora più preciso e forte nella strada della mia carriera, credo sia anche il premio bello per un uomo come me perché la vera felicità è che io conosco veramente bene la Juventus e approvo il loro modo di pensare e di agire. Secondo me la Juventus non regala niente, se sono qui per me è davvero una bella soddisfazione e non posso che ringraziare veramente tutti perché mi hanno permesso di vivere da protagonista una giornata e delle emozioni incredibili".

Hai lasciato Sarri da rivale, adesso è il tuo allenatore. L'hai incontrato?

"Ci siamo visti e mi ha fatto un'ottima impressione, che è poi l'impressione che ha dato un po' a tutti nel giorno della conferenza stampa".

Cosa ti aspetti da questa annata?

"Mi aspetto di togliermi delle soddisfazioni, come capitato negli ultimi anni. E di poter condividerle con delle persone che conosco bene".