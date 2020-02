vedi letture

tmw Juve, Buffon sta con Sarri: "Ci sta insegnando qualcosa di straordinario"

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato in zona mista al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro il Milan.

Non è stata una bella gara. La Juve si è salvata grazie al rigore di Ronaldo.

"Non sono d'accordo, secondo me la prestazione, a livello di gioco e fino agli ultimi 20 metri, è stata buona. Abbiamo trovato geometrie, ci siamo presi delle responsabilità in zone di campo nevralgiche e questo è sintomo di fiducia e ne avevamo bisogno. È mancata efficacia negli ultimi 20 metri, ma l'impronta c'è e una gara simile ci dà fiducia per tornare a vincere".

Lo spogliatoio è con Sarri?

"Il mister sta cercando di insegnarci qualcosa di veramente bello e straordinario, che potrebbe elevare all'ennesima potenza le nostre qualità. Ci vorrà tempo, il percorso non è facile ma noi dobbiamo dare una disponibilità totale e dobbiamo dare tutto per questo progetto. Le squadre individualmente forti in Europa sono 6-7 e qualcuna è più forte di noi. Se non recuperiamo il gap con grinta, compattezza e gioco corale, resteremo sempre dietro. Dobbiamo seguire la strada indicata dal nostro allenatore".