TMW - Juve, Buffon sul calcio femminile: "In Italia troppi luoghi comuni"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto durante la presentazione del libro "Non pettinavamo mica le bambole" di Alessandro Alciato, Gigi Buffon parla così del calcio femminile e non solo: "Ieri sera ho avuto la forza si scendere in campo ancora (ride, ndr). Non invidio nulla al calcio femminile perché non rientra nella mia natura. Quest'estate ho notato grande interesse di chiunque nel seguire le partite delle ragazze, compresi i miei figli che guardavano qualsiasi partita. Ero all'isola del Giglio e ho notato che c'erano 3-4 bar in cui i tifosi si riunivano per seguire le partite dell'italia. La vera vittoria delle ragazze sta nel fatto che abbiano conquistato il diritto di continuare a inseguire il loro sogno. Così la gente ha dato la dignità che sembrava quasi non avessero. Quando ero piccolo io c'era la Carrarese femminile di calcio, le ragazze venivano quasi sbeffeggiate nonostante facessero bene. Quando ero ragazzino questo già mi faceva male. Tutti hanno dentro una passione e nessuno si può sentire in diritto di negarla. CI sono ancora dei luoghi comuni da abbattere. In Francia questo non esiste, è una cosa normalissima. Il Mondiale femminile era come quello maschile".