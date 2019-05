TMW - Juve, Cancelo scontento? Piace a PSG e United. Vale 60 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United continua a pressare la Juventus per Joao Cancelo. L'esterno portoghese non è contento, dopo un'annata con qualche panchina di troppo - in particolare in Juve-Ajax, decisiva per il mancato approdo alle semifinali di Champions League - e un'involuzione netta rispetto a inizio campionato, dove sembrava davvero uno dei migliori esterni difensivi del pianeta.

C'È LO UNITED - Così l'idea dei Red Devils sembra sempre più probabile, perché la sponda rossa di Manchester vorrebbe il giocatore, tanto da aver già parlato con Mendes negli scorsi giorni. Pronta l'offerta da 50 milioni di euro che, però, è troppo bassa per arrivare a Cancelo. Così, come pedina di scambio, potrebbe esserci anche Darmian, per arrivare ai 60-65 chiesti da Paratici. I lavori sono in corso, perché sicuramente ci sarà un minimo di tumulto a livello internazionale.

E IL PSG... Non è tramontata l'idea nemmeno ai parigini, tanto che alla fine Cancelo potrebbe finire proprio lì, lasciando lo slot ora occupato da Thomas Meunier. Così il belga potrebbe finire allo United, in uno scambio allargato. Una cosa è certa: anche Cancelo finirà sul mercato, nonostante sia arrivato solo l'estate scorsa.