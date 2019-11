TMW - Juve, Chiellini: "Il J Hotel nuovo tassello della nostra casa"

Fonte: dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a margine dell'inaugurazione del J Hotel a Torino. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Volevo ringraziare tutti i presenti e in più anche il Cavalier Filippetti a nome della società per la costruzione di questo nuovo tassello della nostra casa. Per me questo è una seconda casa questa e volevo raccontarvi un piccolo aneddoto: io, Buffon e Bonucci quando le nostre famiglie non ci sono veniamo qui a dormire. Questo riassume brevemente quello che ci dà questo hotel, un luogo che sentiamo nostro. Anche altri compagni lo fanno e questo hotel ci dà tanto. Questo è un altro salto di qualità che ci fa capire quanto il nostro club sia all'avanguardia. Parte una nuova avventura, la Juventus cresce anno dopo anno".