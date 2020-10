tmw Juve-Chiesa, ore decisive: De Sciglio in uscita, per gli altri si va verso la permanenza

vedi letture

Sono ore decisive per il mercato della Juventus che punta con forza Federico Chiesa. L'esterno d'attacco della Fiorentina è il primo obiettivo per i bianconeri: prestito con obbligo di riscatto, per questioni di bilancio e lista però il club torinese vuole e deve piazzare delle uscite. Definita con il Rennes per Daniele Rugani, il capitolo Sami Khedira sarà affrontato anche dopo la fine del mercato col giocatore. Da capire, così, se potrà tornare valido per lui il futuro in un campionato extraeuropeo, ma per ora l'intesa sulla buonuscita non c'è. Verso la permanenza, al momento, sia Douglas Costa che Federico Bernardeschi. Il brasiliano non ha ricevuto le proposte dalle big che si aspettava e adesso Pirlo lo testerà nel suo 3-5-2, magari a gara in corso. Dall'altra parte, poi, Mattia De Sciglio. Sul tavolo dell'esterno, ora bloccato da un piccolo problema fisico, ci sono le offerte del Lione e anche una a cui ha detto no del Celtic Glasgow. La Juventus si aspetta a ore l'offerta giusta e anche che il terzino, fuori dalle gerarchie di Pirlo, accetti per liberare posto per Chiesa. A meno che per Bernardeschi e Douglas non arrivino proposte finora non concretizzatesi. Così, anche la Fiorentina attende.